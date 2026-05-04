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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,33%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 48.405,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,33%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,33%, dopo aver aperto a 48.405,51 punti.
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