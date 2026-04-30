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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,94%
Il FTSE MIB chiude a 48.246,12 punti
In breve
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Finanza
30 aprile 2026 - 17.39
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,94%, terminando la sessione a 48.246,12 punti.
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