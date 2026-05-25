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Borsa: Ottima performance per Francoforte, in rialzo del 2,01%

Il DAX termina a 25.389,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Francoforte, in rialzo del 2,01%
Brilla Francoforte, in aumento del 2,01%, chiude a 25.389,1 punti.
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