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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,26%
Il DAX esordisce a 24.370,5 punti
In breve
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Finanza
19 maggio 2026 - 09.03
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,26%, dopo aver aperto a 24.370,5 punti.
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