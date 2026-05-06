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Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,96%
Il DAX esordisce a 24.636,16 punti
In breve
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Finanza
06 maggio 2026 - 09.04
Balza in avanti l'indice della Borsa di Francoforte, con un incremento dello 0,96%, a quota 24.636,16 in apertura.
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