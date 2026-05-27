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Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,56%

Il DAX avvia la seduta a 25.324,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,56%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,56%, dopo aver aperto a 25.324,81 punti.
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