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Borsa: Corre il mercato di Francoforte, in progresso del 2,12%
Il DAX chiude a 24.918,69 punti
In breve
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Finanza
06 maggio 2026 - 17.43
Ottima performance per Francoforte (+2,12%), che archivia la giornata a 24.918,69 punti.
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