Milano 17:35
49.697 +2,35%
Nasdaq 21:49
28.549 +1,91%
Dow Jones 21:49
49.937 +1,30%
Londra 17:35
10.439 +2,15%
Francoforte 17:35
24.919 +2,12%

Borsa: Corre il mercato di Francoforte, in progresso del 2,12%

Il DAX chiude a 24.918,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Francoforte, in progresso del 2,12%
Ottima performance per Francoforte (+2,12%), che archivia la giornata a 24.918,69 punti.
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