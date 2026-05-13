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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Performance positiva per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dell'1,31% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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