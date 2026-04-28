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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi perde l'1,10%, continuando la seduta a 446,24 punti.
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