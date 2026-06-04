Francoforte: risultato positivo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che avanza bene del 2,50%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius Medical Care evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Fresenius Medical Care segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 36,56 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 37,19. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 36,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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