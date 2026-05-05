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Perde Fresenius Medical Care sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Perde Fresenius Medical Care sul mercato di Francoforte
Si muove in perdita la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,28% sui valori precedenti.
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