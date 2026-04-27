Negoziati in stallo tra Usa e Iran, Trump annulla viaggio in Pakistan

(Teleborsa) - Stallo nei negoziati tra Usa e Iran, dopo che Donald Trump ha cancellato il viaggio dei suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad per la mancanza di progressi sostanziali da parte di Teheran, sullo sfondo di presunte divisioni nella leadership del Paese.



"Ho annullato il viaggio dei miei rappresentanti in Pakistan per incontrare gli iraniani", ha scritto il tycoon su Truth sottolineando che "troppo tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro! Inoltre, vi sono fortissime lotte intestine e confusione all'interno della loro 'leadership'.



"Nessuno sa chi comandi, nemmeno loro stessi. Per di più, abbiamo tutte le carte in mano noi; loro non ne hanno nessuna! Se vogliono parlare, non devono far altro che chiamare!!!", ha detto il Presidente degli Stati Uniti.



Secondo quanto riporta Axios, l'Iran avrebbe presentato agli Stati Uniti, tramite mediatori pakistani, una nuova proposta per raggiungere un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz in Medio Oriente e porre fine alla guerra, ma i negoziati sul nucleare devono essere rinviati a data da destinarsi. La nuova proposta mira a sbloccare la situazione di stallo nei negoziati tra i due Paesi.



Ma per il commander in chief, il quale ha assicurato che la sparatoria alla cena dei corrispondenti a Washington, dove era il probabile obiettivo, non lo distoglierà "dal vincere la guerra in Iran", le offerte avanzate da Teheran in un secondo documento "non sono abbastanza". "Penso che la guerra con l'Iran finirà molto presto e saremo vittoriosi", ha detto poche ore dopo a Fox News



Nel frattempo vacilla anche la rinnovata tregua in Libano, con un'escalation degli attacchi reciproci tra l'Idf ed Hezbollah, la milizia filo-iraniana.



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