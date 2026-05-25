Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Banco di Bilbao, che tratta in utile del 2,77% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della banca spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di BBVA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,93 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,66. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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