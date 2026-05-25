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Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA
Seduta vivace oggi per Banco di Bilbao, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,77%.
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