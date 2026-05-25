Madrid: scambi al rialzo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Avanza l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che guadagna bene, con una variazione del 2,72%.



Il trend di Amadeus IT mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Amadeus IT confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 53,25 Euro con primo supporto visto a 52,27. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 51,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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