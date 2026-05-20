Madrid: rosso per Amadeus IT
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che passa di mano con un calo del 2,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Amadeus IT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 51,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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