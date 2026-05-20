Madrid: rosso per Amadeus IT

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che passa di mano con un calo del 2,38%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Amadeus IT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 51,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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