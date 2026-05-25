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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto oil italiano
Perde terreno l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.910,3 punti, ritracciando dell'1,43%.
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