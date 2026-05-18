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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.816,99 punti.
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