Milano 12:28
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Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto oil italiano
In forte aumento l'indice petrolifero a Milano, che con il suo +1,76% avanza a quota 29.046,08 punti.
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