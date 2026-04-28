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Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto oil italiano
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Indici settoriali
28 aprile 2026 - 10.00
In forte aumento l'
indice petrolifero a Milano
, che con il suo +1,76% avanza a quota 29.046,08 punti.
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