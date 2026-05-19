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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto oil italiano

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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto oil italiano
Si muove al ribasso l'indice petrolifero a Milano, che perde lo 0,61%, scambiando a 28.760,15 punti.
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