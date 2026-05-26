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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,08%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 50.179,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,08%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,08%, a quota 50.179,08 in apertura.
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