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/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,11%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.112,16 punti
In breve
,
Finanza
06 maggio 2026 - 03.38
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,11%, a quota 4.112,16 in apertura.
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