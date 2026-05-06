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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,11%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.112,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,11%)
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,11%, a quota 4.112,16 in apertura.
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