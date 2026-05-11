Milano 16:18
49.529 +0,49%
Nasdaq 16:18
29.290 +0,19%
Dow Jones 16:18
49.632 +0,05%
Londra 16:18
10.271 +0,37%
Francoforte 16:18
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,02%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.333,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,02%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,02%, a quota 24.333,31 in apertura.
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