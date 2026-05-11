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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,02%)
Il DAX inizia gli scambi a 24.333,31 punti
In breve
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Finanza
11 maggio 2026 - 09.03
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,02%, a quota 24.333,31 in apertura.
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