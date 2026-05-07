Milano 13:13
49.630 -0,13%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 13:13
10.382 -0,55%
Francoforte 13:13
24.870 -0,20%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,38%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 49.885,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,38%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,38%, a quota 49.885,06 in apertura.
Condividi
```