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/ Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,31%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,31%
Il Dow Jones termina a 49.499,27 punti
In breve
,
Finanza
01 maggio 2026 - 22.03
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,31%, con chiusura a 49.499,27 punti.
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