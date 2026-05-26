Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di rame , con una variazione percentuale del 2,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Aurubis rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve della big europea del rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 207,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 201,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 213.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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