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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di rame, con una variazione percentuale del 2,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Aurubis rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve della big europea del rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 207,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 201,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 213.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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