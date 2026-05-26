Iran, risposta "decisa" a qualsiasi attacco. Domani riunione di gabinetto USA a Camp David

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26 maggio 2026 - 19.07

(Teleborsa) - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno avvertito oggi che attuerebbero una "risposta reciproca decisa" a qualsiasi attacco che violi il cessate il fuoco, dopo che il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi per "autodifesa" contro imbarcazioni iraniane posamine nello Stretto di Hormuz.



Il Segretario di Stato Marco Rubio ha affermato oggi che i colloqui per porre fine alla guerra sono in corso e che un accordo potrebbe richiedere "pochi giorni". Ieri, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che non c'è fretta di raggiungere un accordo e che il risultato sarà o "grande e significativo" oppure "nessun accordo". I principali negoziatori iraniani sono rientrati oggi dai colloqui di pace in Qatar, suggerendo almeno una pausa temporanea nelle discussioni.



Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca, Trump dovrebbe tenere domani una riunione di gabinetto a Camp David, anziché nella consueta sede della Casa Bianca. Tutti i membri del governo dovrebbero partecipare alla riunione.



Il ministero degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha invece accusato gli Stati Uniti di aver violato il fragile accordo di cessate il fuoco tra le due parti, suggerendo che gli ultimi attacchi statunitensi hanno anche minato gli sforzi in corso per risolvere la guerra per via diplomatica. "Senza dubbio, la Repubblica islamica dell'Iran non lascerà impunito alcun atto ostile e non esiterà a difendere l'integrità del Paese - ha affermato il ministero in una dichiarazione, ribadendo le precedenti minacce di altri funzionari iraniani di rispondere con la forza agli attacchi di lunedì.



Tra le altre notizie dall'Iran, il vicepresidente Mohammad Reza Aref ha confermato oggi che le autorità stavano allentando le restrizioni sull'accesso a Internet, dopo mesi di blocco. "Il primo passo verso un accesso libero e regolamentato al cyberspazio è stato compiuto", ha dichiarato sui social media.

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