Medio Oriente, tregua a rischio: l'Iran torna ad attaccare i Paesi del Golfo

(Teleborsa) - Torna a vacillare la tregua tra USA e Iran dopo che nella giornata di ieri gli Emirati Arabi Uniti hanno subito per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco un attacco da parte iraniana. Il ministero della Difesa emiratino ha riferito di aver intercettato 12 missili balistici, 3 missili da crociera e 4 droni. Un drone iraniano ha provocato un incendio presso un impianto petrolifero strategico nell'emirato di Fujairah, mentre la marina militare britannica ha segnalato due navi cargo in fiamme al largo delle coste degli UAE con tre feriti.



Anche in Oman un edificio residenziale nel distretto di Tibat, che ospitava lavoratori di una società nella penisola di Musandam, è stato colpito: due stranieri sono rimasti feriti.



Gli attacchi sono avvenuti in risposta ai tentativi americani di riaprire lo Stretto di Hormuz: sempre nella giornata di ieri il Pentagono aveva annunciato che due mercantili a bandiera USA avevano completato con successo il transito nello stretto nell'ambito di una nuova iniziativa di scorta. Subito dopo gli attacchi iraniani, le forze militari americane hanno ingaggiato le forze iraniane affondando sei imbarcazioni di piccole dimensioni.



Teheran non ha né confermato né smentito ufficialmente la responsabilità. Un anonimo funzionario militare citato dalla televisione di Stato iraniana ha attribuito l'incidente all'"avventurismo militare americano per creare un passaggio illegale". Questa mattina il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha scritto su X che sia USA che UAE "dovrebbero guardarsi dal farsi trascinare di nuovo nel pantano".



Sul piano diplomatico, il rappresentante USA all'ONU Mike Waltz ha annunciato che Washington co-redigerà con il Bahrain e gli alleati del Golfo una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per "rendere l'Iran responsabile" del blocco di Hormuz, richiedendo la cessazione della posa di mine, l'interruzione dei pedaggi e la divulgazione del numero e della posizione delle mine già posizionate. Una precedente risoluzione analoga era stata posta il veto da Cina e Russia poco prima dell'annuncio del cessate il fuoco di aprile.

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