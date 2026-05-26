Londra: positiva la giornata per Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hikma Pharmaceuticals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hikma Pharmaceuticals. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,94 sterline. Primo supporto visto a 14,76. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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