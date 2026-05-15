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Londra: positiva la giornata per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per 3i Group
Seduta vivace oggi per la società d'investimenti con sede a Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,27%.
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