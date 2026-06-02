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Londra: positiva la giornata per Kingfisher

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Kingfisher
Bene il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, con un rialzo del 3,29%.
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