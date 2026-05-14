Londra: andamento rialzista per Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, con una variazione percentuale del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hikma Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hikma Pharmaceuticals rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,63 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 14,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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