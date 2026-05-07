Madrid: brillante l'andamento di IAG

(Teleborsa) - Avanza International Airlines Group , che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo della multinazionale del settore aereo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,679 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,572. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,786.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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