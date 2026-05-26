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New York: KLA-Tencor sale verso 2.021,8 USD

Migliori e peggiori
New York: KLA-Tencor sale verso 2.021,8 USD
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana, che tratta in rialzo del 5,42%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che KLA-Tencor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,34%, rispetto a +1,41% dell'indice del basket statunitense).


La tendenza di breve di KLA-Tencor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2.021,8 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.937. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2.106,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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