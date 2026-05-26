New York: seduta molto difficile per Intuit

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società produttrice di software finanziari , che esibisce una perdita secca del 3,85% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società statunitense di software mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 304 USD con area di resistenza individuata a quota 314,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 300,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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