Francoforte: perdite consistenti per RTL

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per RTL , che esibisce una perdita secca del 3,89% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di RTL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'andamento di breve periodo di RTL mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 32,68 Euro e supporto a 31,58. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 33,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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