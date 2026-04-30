Francoforte: perdite consistenti per RTL
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per RTL, che esibisce una perdita secca del 3,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di RTL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'andamento di breve periodo di RTL mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 32,68 Euro e supporto a 31,58. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 33,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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