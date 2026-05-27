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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Andamento piatto per l'Hang Seng Index, che propone sul finale un -0,03%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.391,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.802,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25.183,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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