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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,26% alle 04:50

Il Nikkei 225 allunga a 65.816,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,26% alle 04:50
Risultato positivo dell'1,26% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 65.816,62 punti.
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