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Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove a 4.100,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48
Shanghai, in perdita dell'1,25% alle 05:48, tratta in ribasso a 4.100,53 punti.
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