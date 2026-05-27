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/ Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai si muove a 4.100,53 punti
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Finanza
27 maggio 2026 - 05.48
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Shanghai, in perdita dell'1,25% alle 05:48, tratta in ribasso a 4.100,53 punti.
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