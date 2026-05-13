Milano
12-mag
48.991
0,00%
Nasdaq
12-mag
29.065
-0,87%
Dow Jones
12-mag
49.761
+0,11%
Londra
12-mag
10.265
0,00%
Francoforte
12-mag
23.955
0,00%
Mercoledì 13 Maggio 2026, ore 06.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,12% alle 05:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,12% alle 05:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 4.219,77 punti
In breve
,
Finanza
13 maggio 2026 - 05.48
Shanghai passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 05:48 e scambia a 4.219,77 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,1% alle 05:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,13% alle 05:48)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
Altre notizie
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,16%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,1%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,03%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (0%)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,17% alle 05:48)
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto