Milano
14-mag
50.050
0,00%
Nasdaq
14-mag
29.580
+0,73%
Dow Jones
14-mag
50.063
+0,75%
Londra
14-mag
10.373
0,00%
Francoforte
14-mag
24.456
0,00%
Venerdì 15 Maggio 2026, ore 06.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,54% alle 05:48
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,54% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.177,34 punti
In breve
,
Finanza
15 maggio 2026 - 05.48
Shanghai perde terreno e riporta un -1,54% alle 05:48, scambiando a 4.177,34 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,64%
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,09% alle 05:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,12% alle 05:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,17% alle 05:48)
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,15% alle 05:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,13% alle 05:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,1% alle 05:48)
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,49% alle 05:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,58% alle 05:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,68% alle 05:48
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto