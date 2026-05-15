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Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,54% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.177,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,54% alle 05:48
Shanghai perde terreno e riporta un -1,54% alle 05:48, scambiando a 4.177,34 punti.
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