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Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,73% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.080,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,73% alle 05:48
Shanghai perde terreno e riporta un -1,73% alle 05:48, scambiando a 4.080,75 punti.
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