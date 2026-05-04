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Si muove in ribasso il comparto utility in Italia a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso il comparto utility in Italia a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul settore utility italiano, che continua la giornata a 53.538,63 punti, in forte calo dell'1,86%.
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