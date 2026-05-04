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/ Si muove in ribasso il comparto utility in Italia a Piazza Affari
Si muove in ribasso il comparto utility in Italia a Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
04 maggio 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sul
settore utility italiano
, che continua la giornata a 53.538,63 punti, in forte calo dell'1,86%.
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