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Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata da dimenticare per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 618,51 punti, ritracciando dell'1,61%.
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