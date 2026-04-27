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Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Oil & Gas
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27 aprile 2026 - 17.00
Il
Comparto petrolifero europeo
crolla dell'1,51%, scendendo fino a 619,01 punti.
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