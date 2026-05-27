Farmaceutico: Atida Group entra in CEPD

Oltre 2,4 miliardi di euro nel 2026 per il nuovo player farmaceutico europeo omnicanale

(Teleborsa) - Atida Group, il gruppo multinazionale di e-commerce farmaceutici che opera in Italia sotto il marchio eFarma.com, entra a far parte di CEPD, una delle principali catene di farmacie Europee. Il gruppo combinato coprirà Spagna, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Belgio, Polonia, Lituania e Svezia - un mix complementare di attività farmaceutiche digitali e fisiche che lo porterà ad essere tra i principali player Europei omnicanale.



CEPD stima che le piattaforme gestite genereranno insieme oltre 2,4 miliardi di euro nel 2026, di cui circa un terzo online.



Atida continuerà a operare in modo indipendente con i propri brand nei singoli paesi in cui è presente - Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Belgio, mantenendo la stessa leadership e strategia. Joost van Hilten rimane CEO del gruppo Europeo, Francesco Zaccariello, Amministratore delegato per l’Italia. La transazione rafforza la posizione finanziaria di Atida e sostiene il suo piano di investimento pluriennale in tecnologia, operazioni ed esperienza del cliente.

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