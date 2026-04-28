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Madrid: rosso per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Seduta in ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che mostra un decremento del 2,11%.
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