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Francoforte: andamento negativo per Ionos

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Ionos
(Teleborsa) - Pressione su Ionos, che tratta con una perdita dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Ionos rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ionos. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,55 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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