Francoforte: andamento rialzista per Ionos
(Teleborsa) - Avanza Ionos, che guadagna bene, con una variazione del 2,18%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ionos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ionos rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Ionos sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,34 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,76. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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