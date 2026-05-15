Francoforte: giornata depressa per Ionos

(Teleborsa) - Pressione su Ionos , che tratta con una perdita dell'1,83%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Ionos rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 28,05 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 27,73. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 27,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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